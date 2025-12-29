O ano desportivo nos Estados Unidos está a ser agressivo. Depois da troca de agressões na NBA, agora também houve problemas entre jogadores num jogo da NFL, a liga de futebol norte-americana, na última madrugada, no duelo em que os New York Giants bateram os Los Angeles Raiders por 34-10.

Aconteceu num lance em que Rico Payton, dos Giants, empurrou Chigozie Anuseim, dos Raiders, para fora do campo, acabando os dois jogadores por envolverem-se numa série de agressões.

Os dois jogadores acabaram por ser separados, mas um adepto registou um momento em que Payton parece tentar pisar a cabeça do rival. Um pormenor que está a levantar polémica nas redes sociais.

Ora veja: