Rafal Majka e Tadej Pogacar, companheiros de equipa na UAE Team-Emirates, protagonizaram um gesto de desportivismo no final da quarta etapa da Volta à Eslovénia. A poucos metros da meta, os dois ciclistas, destacados dos demais adversários, abdicaram do habitual sprint e decidiram que o vencedor seria definido no popular jogo «pedra, papel ou tesoura».

Venceu Majka que acabou por cortar a meta em primeiro lugar, abraçado a Pogacar que, assim, mantém a camisola amarela com três segundos de vantagem sobre o companheiro de equipa e vencedor da quarta etapa.

Ora veja: