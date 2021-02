A pandemia da covid-19 tem afastado os adeptos de todos os eventos desportivos, para desgosto de fãs e desportistas por todo o mundo.

Na Austrália, com o números de infetados mais controlados, o Australian Open, que marca a abertura da nova época, tem presença de público, ainda que de forma condicionada.

Mas se tantos por todo o mundo sentem saudades de voltar a assistir a desporto ao vivo, pelo menos uma adepta parece não dar grande valor ao privilégio que tem.

No jogo entre Rafael Nadal e Michael Mmoh, uma adepta acabou por ser expulsa do recinto depois de ter obrigado à interrupção da partida com provocações a Nadal, o que incluiu um gesto obsceno, com a adepta a mostrar o dedo do meio ao tenista espanhol.

Incrédulo, Nadal acabou por apenas sorrir perante o insólito da situação.

O momento em que a adepta é expulsa do recinto: