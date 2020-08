A dedicação de duas jovens tenistas italianas, de 11 e 13 anos, foi notícia durante o confinamento. Sem possibilidade de sair de casa para treinar, Vittoria e Carola utilizaram os terraços no topo dos seus prédios para continuarem a praticar o desporto que as apaixona.

E assim, trocavam bolas do topo de um prédio para o topo do outro, conforme pode ver no vídeo abaixo.

Ora, outra coisa que as apaixona é… Roger Federer. Sabendo disso, uma marca de massa italiana decidiu promover um encontro entre as duas jovens tenistas e o homem com mais títulos de Grand Slam da história da modalidade.

O resultado é, no mínimo, tocante.