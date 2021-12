No futebol é recorrente ouvirmos dizer que o jogo só acaba quando o árbitro apita, muitas vezes muito para lá do minuto noventa. Nos outros desportos não será muito diferente, uma vez que já há vários exemplos que comemorar antes do final pode trazer maus resultados. Foi o que aconteceu na final da luta greco-romana, na categoria de -97 quilos, nos Jogos Pan-Americanos que estão a decorrer em Cali, na Colômbia.

O lutador cubano Liober Josue Hecheverria marcou um ponto frente ao adversário brasileiro Igor Queiroz, a três segundos do final e, supostamente, achou que estava feito. Ainda com o adversário no chão, virou-lhe costas para celebrar o triunfo, que valia a medalha de ouro, de frente para o público, quando foi surpreendido por um último golpe do adversário que o derrubou e somou três pontos no último segundo.

Veja as imagens de uma medalha de ouro a passar a prata num só golpe: