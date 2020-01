Já imaginou se fosse ver o jogo da sua equipa – de qualquer modalidade – e acabasse o dia a ganhar 100 mil dólares?

Pois bem, foi mesmo isso que aconteceu a um adepto dos Los Angeles Lakers, na última madrugada.

Ao intervalo do jogo com os Detroit Pistons - que teve LeBron James em grande destaque -, o jovem Evan foi um dos fãs chamado ao centro do campo e e brilhou. Lançou do meio-campo, acertando no cesto, o que lhe valeu o prémio em jackpot, no valor de 100 mil dólares.

Nada mau, pois não?