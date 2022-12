Apesar da temporada irregular dos campeões Warriors, a estrela maior da equipa parece estar «imune» a maus desempenhos.

Stephen Curry é craque dentro da quadra e já provou que sabe fazer milagres com a bola, valendo quatro títulos à formação californiana. Agora o jogador de 34 anos mostrou mais uma das suas habilidades: arremessou cinco bolas do fundo do campo, conseguindo marcar em todas.

Os Golden State Warriors ocupam atualmente o sexto posto da Conferência Oeste da NBA e Curry parece estar a treinar para melhorar a classificação.

Veja o vídeo do momento: