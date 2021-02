Um golo do outro mundo!



Arthur, jogador do Benfica, fez um golo genial na goleada aplicada ao Belenenses (9-0), da 24.ª jornada da primeira divisão de futsal. O jogador dos encarnados surgiu isolado fez um «cabrito» por cima do guarda-redes adversário, fazendo a bola entrar na baliza.



Um momento de génio, ora veja: