Incrível! É o mínimo que se pode dizer da jogada assinada por um jovem da Christchurch School, nos durante um jogo nos Estados Unidos.



O jovem atleta marcou um triplo, um lançamento perfeitamente normal no basquetebol, mas é notícia pelo que fez depois de lançar a bola e antes de esta entrar no cesto: deu um mortal!



Apesar do lance vistoso, a equipa da Christchurch Schoool perdeu frente aos V. Boys por... 66-26.



Veja o lance: