O jogo entre a equipa B do Viseu e o Maia Futsal, da segunda jornada da Taça Nacional de futsal, ficou marcado por agressões entre jogadores.



A árbitro viu-se obrigado a dar o jogo por concluído quando faltavam três segundos para o final e a decisão está agora nas mãos do Conselho de Disciplina (CD) da Federação Portuguesa de Futebol (FPF).



Tudo começou após o golo do empate dos viseenses, gerando-se de imediato uma confusão entre jogadores e staff das duas equipas que acabou em agressões.



Veja o vídeo divulgado pelo Viseu B: