Khabib Nurmagomedov foi notícia pelos piores motivos nas últimas horas: o antigo campeão de UFC foi escoltado para fora do avião por seguranças, depois de ter recusado trocar de lugar, num voo da Frontier Airlines que fazia a ligação entre Las Vegas e Los Angeles.

Num vídeo partilhado nas redes sociais, Khabib estava sentado nos lugares de emergência e é instruído a mudar para outro lugar ou a sair do avião, para ser transferido para outro voo.

Nas redes sociais, o russo já veio explicar o que aconteceu.

«A senhora que veio até mim com perguntas foi muito rude desde o início. Mesmo eu sabendo falar muito bem inglês e tentando ajudar, ela ainda insistiu em retirar-me do meu lugar. Qual foi a razão para isso? Racial? Nacionalidade? Ou outra? Não tenho certeza. Mas após dois minutos de conversa, ela chamou a segurança e eu fui retirado do avião. Após uma hora e meia, embarquei com outra companhia aérea e parti para o meu destino. Fiz o melhor que pude para me manter calmo e respeitoso, como podem ver no vídeo, mas aqueles membros da tripulação podem sair-se melhor da próxima vez, apenas sendo gentis com os clientes».

Numa declaração à BBC Sports, porém, a companhia aérea apresentou uma versão diferente.

«Quando o voo 4401 de Las Vegas para São Francisco se preparava para partir, uma hospedeira iniciou o habitual briefing para os passageiros das filas de saída. O cliente Khabib Nurmagomedov, que estava sentado numa fila de saída, foi questionado várias vezes se estava disposto e era capaz de prestar assistência em caso de emergência», garantiu.

«Segundo a hospedeira de bordo, o Sr. Nurmagomedov não respondeu, apesar das repetidas tentativas, o que o colocou em situação de incumprimento dos requisitos da FAA. Consequentemente, foi-lhe pedido que se mudasse para um lugar diferente, o que recusou. Por conseguinte, de acordo com a política da companhia aérea e da FAA, foi-lhe pedido para sair do avião.»

A companheia aérea refere ainda que «a decisão de retirar o cliente do avião não esteve de forma alguma relacionada com a etnia». «Reembolsamos o cliente e os seus acompanhantes pelos respetivos voos», refere.