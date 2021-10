Os All Blacks, a seleção de râguebi da Nova Zelândia, homenageou Sean Wainui, antigo internacional sub-20, que faleceu a 18 de outubro.



Antes do início de jogo, os neozelandeses dedicaram o famoso «Haka» ao antigo companheiro que perdeu a vida num acidente de viação. Refira-se que os Estados Unidos homenagearam Sean Wainui com duas camisolas que foram entregues à Nova Zelândia.



«Este haka é para ti Sean, voa alto irmão», lêse na legenda ao vídeo divulgado nas redes sociais.



Refira-se que o jogo contra os Estados Unidos, em Washington, terminou com a vitória dos All Blacks por 104-14.



Veja o vídeo: