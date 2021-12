O jogo entre a Oliveirense e o Óquei de Barcelos, da 12.ª jornada da I Divisão, foi suspenso a 6.48 minutos do final, devido a distúrbios nas bancadas do Pavilhão Salvador Machado, em Oliveira de Azeméis.



Os árbitros consideraram que não estavam reunidas as condições de segurança necessárias para prosseguir o encontro, numa altura em que a formação de Barcelos vencia por 6-4.



Segundo as imagens disponibilizadas no YouTube pelo jornal Diário do Minho, é possível ver confrontos entre adeptos atrás da baliza do Óquei Barcelos.

Nos outros jogos desta quarta-feira, o FC Porto não foi além de um empate contra o Sp. Tomar (2-2). Os dois golos dos dragões foram anotados por Gonçalo Alves em resposta aos tentos de Tomás Moreira e Filipe Almeida.



Com este resultado, os portistas continuam na liderança com 31 pontos, mas podem ser alcançados pelo Sporting caso os leões triunfem no dérbi contra o Benfica.



Os resultados dos jogos esta quarta-feira:

HC Braga - Turquel, 4-2

Sanjoanense - Parede, 2-0

Juventude de Viana - Paço de Arcos, 2-4

Oliveirense - Óquei de Barcelos, (interrompido quando o jogo estava 4-6)

Sporting de Tomar - FC Porto, 2-2



Valongo - Marinhense, 2-1