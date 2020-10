Aos 23 anos, Luca Corberi tenta fazer carreira no automobilismo, mas depois deste fim de semana, ficará na história do desporto pelas piores razões.

Durante o Campeonato Mundial de Karting da FIA, o piloto italiano despistou-se e teve de abandonar a corrida. O problema foi como fez.

Corberi arrancou o para-choques do seu kart, dirigiu-se para a beira da pista e atirou-o na direção de Paolo Ippolito, numa atitude que poderia ter causado uma acidente grave.

Ora veja:

Corberi continuou com o ataque de fúria e seguiu pelo meio da pista até às boxes, ignorando por completo as indicações dos oficiais das corridas. Nas boxes, voltou a atacar Ippolito com toda a força, atirando-se ao adversário quando este ainda estava a sair do seu monolugar. Os dois envolveram-se em confrontos e, para ajudar à festa, o pai de Corberi, por sinal dono do circuito onde a corrida se realizou – em Lonato, Itália –, também se juntou ao filho nas agressões a Ippolito.

Veja as agressões registadas nas boxes:

Depois da intervenção das muitas pessoas que estavam presentes no local, os ânimos acabaram por acalmar.

Nas redes socais, Jenson Button, campeão do mundo de Fórmula 1 em 2009, pela Brawn GP, criticou as atitude de Corberi e do pai e pediu que ambos sejam banidos do automobilismo.