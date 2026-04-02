A polícia da Florida divulgou vídeos das bodycams dos polícias que detiveram Tiger Woods, depois de um acidente rodoviário, que mostram o jogador de golfe num estado lastimável, com dificuldades em manter-se de pé e em manter os olhos abertos.

As imagens mostram o antigo campeão, vencedor de quinze grandes torneios, a tentar cooperar com as autoridades, antes de ser algemado e colocado no banco de trás de um carro da polícia.

O golfista de 50 anos foi acusado de conduzir sob a influência de álcool, de ter provocado danos materiais e de se ter recusado a realizar um exame toxicológico de urina.

Ninguém ficou ferido no acidente, mas Woods precisou de rastejar para fora do carro pela porta do passageiro para se libertar.

No relatório da detenção, um polícia escreveu que Woods estava «a suar abundantemente», as suas pupilas estavam «extremamente dilatadas» e os seus movimentos eram «letárgicos e lentos».

Veja as imagens: