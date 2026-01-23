A tenista cazaque Yulia Putintseva voltou a entrar em atrito com os adeptos em mais um jogo do Open da Austrália e desta vez acabou mesmo a dançar em pleno court.

A carismática tenista já tinha dado nas vistas, na estreia no primeiro Grand Slam da temporada, frente à brasileira Beatriz Haddad Maia, em que teve de enfrentar um público muito barulhento. Agora, no jogo diante da turca Zeynep Sonmez, com um público ainda mais hostil, Putintseva reagiu ainda com mais estilo.

Os adeptos turcos esgotaram as bancadas no apoio a Sonmez, a melhor tenista turca da atualidade, mas, mesmo diante de um público adverso que procurou desconcentrar Putintseva, a tenista cazaque fez o seu jogo e venceu por 6-3, 6-7 (3-7) e 6-3, conseguindo chegar, pela primeira vez, aos oitavos de final aos 31 anos.

No final do jogo, no período de descompressão, começou outro espetáculo, agora totalmente controlado por Putintseva.

Ao ouvir os primeiros apupos dos adeptos turcos, a tenista cazaque levou uma mão ao ouvido, a pedir para apuparem mais alto e acabou mesmo a dançar diante das muitas bandeiras turcas que estavam nas bancadas.

«Sinceramente, o ambiente estava uma loucura. Já viram estas pessoas? Eles são muito apaixonados. É ótimo ver isso, principalmente contra mim, porque adoro este tipo de ambientes», comentou Putintseva ainda no court.

Que classe!

Ora veja: