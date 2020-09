Roger Federer costuma dar que falar pelo que faz dentro da quadra, mas agora o tenista tornou-se viral num vídeo em que surge a cantar Beattles.

A recuperar das operações ao joelho direito, o tenista suíço participou num anúncio televisivo no seu país, onde canta o clássico With a Little Help From My Friends, dos Beattles, com a ajuda de um coro. Federer tenciona voltar aos courts em 2021, ainda a tempo de vencer o Torneio de Wimbledon.