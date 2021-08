Vencer a Volta a França quatro vezes deveria garantir, quase certamente, fama universal, ainda para mais quando o protagonista do feito se encontra no país do Tour. Mas não foi isso que aconteceu com o britânico Chris Froome.

A treinar no sul de França, o corredor da Israel Start-Up Nation foi apanhado por uma equipa da France 2, que estava nos Montes Esterel a fazer uma reportagem sobre os limites à circulação na região, por conta do elevado risco de incêndio.

«Ninguém pode passar, nem mesmo este viajante de bicicleta», comenta a jornalista, não se apercebendo que estava perante um dos maiores ciclistas de todos os tempos.

A omissão é especialmente notória quando nos apercebemos que o canal que transmite o Tour em França é… a France 2.

Veja o momento caricato: