Um encontro de ténis no desporto universitário norte-americano ficou marcado por uma jogada extraordinária.

Num duelo de pares, Gregor Ramskogler, tenista austríaco da Universidade do Estado de Mississípi, tinha o ponto praticamente perdido quando, numa pancada de recurso, foi a court ao lado fazer um passing shot praticamente de costas: a bola passou atrás do juiz de cadeira e aterrou no corredor de pares, deixando os adversários perplexos.

Ora veja: