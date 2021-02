A sobrevivência de Daniil Medvedev no Open da Austrália esteve em risco neste sábado no duelo diante de Filip Krajinovic.

A vitória nos dois primeiros sets por sólidos 6-3 e 6-3 parecia dar a entender que o apuramento para a próxima fase do quarto classificado do ATP World Tour estava em bem encaminhada, mas quase tudo descambou daí para a frente.

Perdeu os dois sets seguintes e a meio do quarto parcial o tenista russo mostrou o temperamento que o tornou famoso ainda antes de dar que falar pela qualidade do ténis que tem produzido particularmente nos últimos dois anos. Medvedev discutiu com o treinador, o francês Gilles Cervara. Gritou-lhe para que o deixasse jogar e acabou por pedir-lhe que abandonasse o camarote.

Dito e feito. Com 4-1 favorável a Krajinovic no quarto set, o treinador deixou o estádio.

Certo é que Medvedev encontrou-se com o melhor ténis no quinto e decisivo set, que venceu por arrebatadores 6-0.

«Não sei o que lhe passou pela cabeça», disse o russo após o encontro. «Ele disse-me que tinha a certeza que eu ia ganhar e que só queria deixar-me sozinho para que eu me acalmasse. Ele queria que eu vencesse e sentiu que era a melhor forma disso acontecer. Por vezes discordo dele, mas desta vez, sim, de certeza que ele fez a coisa certa. Isto acontece uma vez, duas no máximo, por ano», afirmou o tenista russo após o duelo dos 16 avos de final do Open da Austrália.