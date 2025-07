Donald Trump foi filmado a fazer batota num jogo de golfe na Escócia num vídeo que está a tornar-se viral nas redes sociais. O presidente dos Estados Unidos costuma gabar-se dos seus atributos em relação a uma modalidade que diz amar, mas agora viu a sua credibilidade em relação a tacos e buracos ser colocada em causa.

O presidente dos Estados Unidos esteve na Escócia para reunir-se com Ursula von der Leyen para discutir um novo acordo comercial com a Europa e, no intervalo das negociações, aproveitou para ir dar umas tacadas num dos campos de golfe de que é proprietário na Escócia, o Trump Turneberry, acompanhado pelo filho e pelo embaixador dos Estados Unidos na Escócia, Warren Stephens.

Uma das tacadas levou uma bola para junto de um banco de areia, com relva alta. Uma posição difícil, mas que se tornou subitamente mais fácil como se vê no vídeo que está a circular nas redes sociais. No vídeo vê-se o presidente dos Estados Unidos a chegar num carrinho de golfe perto do local onde a bola caiu. À frente do presidente saem dois caddies e um deles, de colete vermelho, deixa cair, discretamente, uma bola numa posição bem mais favorável do que estaria a bola do jogo.

As redes sociais não poupam o presidente de 79 anos, e, em vez de “commander in chief” [comandante em chefe), já o tratam por “commander in cheat” [comandante da trapaça].

Ora veja o vídeo polémico: