A ciclista norte-americana Chloé Dygert foi operada à perna esquerda, após uma violenta queda no contrarrelógio dos Mundiais de ciclismo, em Monza, em Itália, anunciou a federação norte-americana (USA Cycling).

Em comunicado, a USA Cycling disse que Dygert, que defendia o título mundial de contrarrelógio na quinta-feira, sofreu uma laceração na perna esquerda.

Depois de passar no primeiro ponto intermédio do crono com larga vantagem sobre as adversárias, Dygert, de 23 anos, perdeu o controlo da bicicleta, chocou com um rail de proteção rodoviária e acabou por cair por uma ribanceira.

«Lembro-me de pensar, se encontrar a minha bicicleta ainda posso ganhar? A primeira coisa que perguntei foi se ainda tinha possibilidades. Depois olhei para a minha perna», conta a ciclista numa publicação no Twitter em que mostra o estado da sua perna.

I remember thinking what if I can get my bike can I still win? The first thing I remember was asking @JimMiller_time if I was done.. Then I looked down and saw my leg.



Thank you for all the well wishes ❤️



I’ll be back pic.twitter.com/UvJ8AnfIne