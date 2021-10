O Clássico entre Benfica e Sporting foi este sábado adiado devido à humidade e resina no piso do pavilhão número 2 da Luz.



Durante o aquecimento gerou-se alguma preocupação com o estado do piso, obrigando a várias intervenções dos auxiliares de limpeza. A organização decidiu adiar o encontro, inicialmente marcado para as 20h30, para as 20h45.



Marcel Matz (Benfica) e Gersinho (Sporting), treinadores de ambas as equipas, estiveram em conversa com os árbitros e com membros da associação portuguesa de voleibol acabaram por concordar em adiar a partida.

Marcel Matz pegou no microfone e dirigiu-se ao público para anunciar na primeira pessoa a decisão.

«Por causa das condições do piso, a humidade e a resina (devido a um jogo de andebol entre o Benfica e ao Xico Andebol), decidimos que é melhor não haver jogo hoje. Poderíamos ainda iniciar o jogo, mas havia o risco de haver lesões dos jogadores. Vamos agora marcar o jogo para outra data», referiu.



De acordo com o Benfica, o encontro de andebol contra o Xico Andebol terminou pouco antes das 16 horas e o pavilhão foi limpo várias vezes, mas a humidade existente no ar condicionou a qualidade do piso.

Os resultados dos jogos da sexta jornada do campeonato nacional de andebol:





Académica de Espinho – Leixões, 0-3 (22-25, 20-25, 21-25)

Esmoriz - Santo Tirso, 3-0 (25-21, 31-29, 25-15)

São Mamede - Sporting das Caldas, 1-3 (31-29, 20-25, 22-25, 21-25)

Sporting de Espinho - VC Viana, 3-2 (17-25, 25-21, 24-26, 25-19, 15-1