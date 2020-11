As promessas são para cumprir e esta não podia ser exceção. Vítor Martins, comentador da Sport TV especializado em desporto motorizado, garantira que raparia o cabelo - o farto cabelo - se Miguel Oliveira vencesse o Grande Prémio de Portugal em Moto GP. E assim foi.



O piloto português cumpriu a sua parte e no final da corrida quis confirmar que Vítor cumpria a dele. Por isso, foi o próprio Miguel Oliveira a pegar na máquina de cortar e a dar uma bela rapadela ao comentador televisivo.



«Vocês apostam as coisas como se fosse muito difícil ou muito impossível e depois sofrem as consequências… Mas isto de cortar não é assim tão fácil como parece… Não sei mesmo porque é que fazem estas promessas», disse Miguel Oliveira, bem disposto, na transmissão em direto.



O resultado pode ser visto no vídeo seguinte.