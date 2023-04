Os treinos livres para a prova do campeonato Porsche Sprint Challenge Ibérica ficaram marcados pelo acidente aparatoso de Alexandre Areia.

O jovem piloto português, que se preparava para a estreia no campeonato ao volante de um Porsche GT3 Cup 991.2 4.0, perdeu o controlo do carro no fim da reta do Autódromo Internacional do Algarve, capotou, galgou a vedação e só parou na bancada que, felizmente, não estava ocupada naquele local.

O bólide ficou destruído, mas Alexandre Areia saiu ileso. «Foi muito bravo, fiquei sem travões no fim da reta, felizmente não estava ninguém naquela zona da bancada e consegui sair ileso do acidente graças ao nível de segurança daquele carro», escreveu nas redes sociais.