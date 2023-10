Após a vitória dramática da Roma sobre o Monza, com um golo marcado já em cima do apito final, José Mourinho não deixou passar a oportunidade para dar uma «bicada» em Papu Gómez, jogador do Monza que acaba de ser suspenso por dois anos devido a um controlo antidoping positivo.

«Estou com um pouco de tosse, mas não vou tomar xarope, se não tenho problemas no controlo antidoping», disparou o treinador português na conferência de imprensa após o jogo no qual foi expulso por palavras dirigidas ao banco do Monza após o golo vitorioso de El Shaarawy.

Recorde-se que há dias, ainda antes de conhecer a sentença, Papu Gómez falou da conquista da Liga Europa na época passada pelo Sevilha diante da Roma, deixando também ele uma alfinetada em Mourinho. «Só tenho uma recordação de Mourinho, que é ter vencido a Liga Europa pelo Sevilha contra ele.»

Mourinho não esqueceu e neste domingo acertou contas com o internacional argentino campeão do Mundo.