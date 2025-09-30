O regresso de José Mourinho a Stamford Bridge ficou marcado por muitos reencontros do agora treinador do Benfica com membros do staff do Chelsea.

Na segunda-feira, após fazer a antevisão ao jogo da Champions, o técnico das águias reagiu com emoção quando reviu Thresa Conneely, colaboradora do clube há 48 anos.

Nesta terça-feira, após o jogo, Mourinho deparou-se com mais uma cara conhecida: Brian Pullman, dedicado funcionário do Chelsea que se reformou no ano passado após 56 anos ao serviço do clube londrino.

Depois de ter começado em 1968 como steward, passou rapidamente para a de responsável por receber os jornalistas na sala de imprensa: foram 50 anos nestas funções.

De simpatia inata e disponibilidade incansável, Brian tinha o hábito de oferecer chá e biscoitos. E nesta terça-feira, mesmo já reformado, manteve a tradição no dia em que reencontrou o técnico que ajudou o clube que ele serviu uma vida inteira a ganhar três campeonatos. «Onde está o meu biscoito?», questionou Mourinho assim que o viu, dando-lhe um caloroso abraço, uma festinha na cara e um beijo na testa. «Os melhores biscoitos de Londres», elogiou. A seguir, o treinador setubalense levantou um pano e serviu-se com um biscoito.

Após terminar a conferência de imprensa, Mourinho agarrou num guardanapo e embrulhou uma porção generosa dos «melhores biscoitos de Londres».

Já segue o canal de Whatsapp do Maisfutebol?