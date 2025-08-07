A derrota do Fenerbahçe com o Feyenoord por 2-1, ainda para mais com um golo sofrido já em tempo de compensação, deixou certamente José Mourinho aziado.

Mas, apesar disso, o treinador da equipa turca não deixou de encontrar motivos para sorrir na conferência de imprensa após o jogo em Roterdão. No momento em que uma declaração era traduzida para turco, Mourinho notou que uma mosca tinha pousado no microfone e tratou de afastá-la com... astúcia, antes de esboçar um sorriso. O que aconteceu à mosca? Talvez tenha voado ou aprendido a não se meter com José Mourinho... exterminador implacável de moscas.

É caso para dizer: «Hasta la vista... baby.»

Ainda em conversa com os jornalistas, o treinador do Fenerbahçe notou que nunca venceu nos Países Baixos, mas salientou que costuma levar a melhor nas segunda mãos contra equipas neerlandesas. Também por isso, mas não só, mostrou-se confiante para o duelo decisivo para daqui a menos de uma semana e do qual vai sair o adversário de Benfica ou Nice no play-off da Champions.

«Se eu tivesse perdido e sentido que eles tinha sido melhor do que nós e nos tínhamos colocado muitas dificuldades, diria que tínhamos menos hipóteses na segunda mão. Na primeira parte eles foram um pouco melhores e na segunda nós não fomos um pouco melhores. Fomos muito melhores. Por isso, sentimos que podemos. Não precisamos de ganhar por 3 ou 4-0. Só precisamos de ganhar por um golo e vamos a prolongamento. Não estou a dizer que é fácil e que vamos fazê-lo. Mas a sensação é de que podemos», apontou, brincando depois com o jornalista neerlandeses que o questionara.

Vejo-te sempre infeliz depois das segundas mãos, por isso... [risos]. Mas ficamos bons amigos [mais risos]. Por isso, bem-vindo a Istambul. Bem-vindo ao inferno», rematou.