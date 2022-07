É raro, mas aconteceu no decorrer dos Mundiais de atletismo que decorreram em Eugene, nos Estados Unidos. No decorrer da prova de salto à vara, no decatlo, o atleta checo Jiri Sykora apanhou um enorme susto quando, no momento de impulso, viu a sua vara estilhaçar-se em vários pedaços.

O atleta já tinha saltado 4,60 metros e, na primeira tentativa de saltar 4,80 metros, foi surpreendido pela quebra da vara quando já estava numa altura considerável. O atleta acabou por cair sobre o colchão, mas magoou-se na mão esquerda e acabou por não saltar mais, ficando com o registo de 4,60 metros, correspondentes a 790 pontos no decatlo.

O melhor resultado no salto à vara foi registado pelo francês Kevin Mayer e pelo norte-americano Zachary Ziemek que concluíram a prova com um salto de 5,50 metros e somaram 1035 pontos.

Sykora abandonou o salto à vara, mas continuou em prova no decatlo e, mais tarde, participou também no lançamento do dardo.

Veja as imagens do inusitado acidente: