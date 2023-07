No penúltimo dia dos Mundiais de natação em Fukuoka, Japão, Sarah Sjostrom celebrou efusivamente num intervalo de menos de 15 minutos.

Primeiro, a nadadora sueca ganhou o ouro na prova dos 50 metros mariposa com o tempo de 24,77 segundos.

A celebração, porém, teve de ser contida. É que Sjostrom voltaria à piscina duas provas depois para nadar a meia-final dos 50 metros livres.

E aí, 14 minutos depois do ouro, pulverizou o recorde do Mundo: 23,61 segundos, menos 6 centésimos do que a anterior melhor marca de sempre, fixada também por ela em 2017.