A um dia do Inglaterra-França, o tabloide britânico The Sun alugou vários espaços publicitários em Paris a aludir ao jogo a contar para os quartos de final do Mundial 2022.

Com a icónica Torre Eiffel por vezes como pano de fundo, foram projetadas nas fachadas de vários edifícios várias mensagens que ainda aqueceram mais o ambiente em torno de um duelo que promete ser intenso, ou não estivessem frente a frente dois países com uma rivalidade histórica.

Em francês e em inglês, foram colocadas várias mensagens que mostram que, pelo menos para o referido jornal, não só não falta confiança, como a vitória parece ser um dado aquirido.

E há provocações inusitadas pelo meio: desde o clássico «It's coming home» («Il rentre chez nous», em francês), que falhou há pouco mais de um ano em pleno Euro 2020; Game Over adaptado para «It's Gaul Over«, numa clara referências ao gauleses; «Le Roy Harry», com a imagem gigante de um Harry Kane com uma coroa.

Uma das mensagens mais comentadas foi a de uma que riscava o primeiro nome de Mbappé (Kylian) para o substituir pelo de Walker (Kyle), também ele, tal como Kane, apelidado de rei e com direito a coroa. É possível que os dois - um é lateral-direito e o outro avançado que descai habitualmente para a esquerda do ataque - travem um duelo interessante na noite de sábado.

Haja confiança...