O Gabão perdeu esta terça-feira na deslocação ao terreno do Egito, orientado por Carlos Queiroz, por 2-1, mas vai regressar a casa com, seguramente, um dos golos do dia.

Aos 54 minutos, após uma confusão na área egípcia, Jim Allevinah viu-se deitado a poucos centímetros da baliza. Sem alternativa, o médio de 26 anos desviou a bola para o fundo das redes de... calcanhar.

Ora veja o momento: