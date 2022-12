O terceiro golo da Argentina à Croácia foi de Julián Álvarez. E esse mérito ninguém lhe tira, mas é de Lionel Messi que se fala.

A estrela maior da seleção sul-americana trocou (várias vezes) as voltas a Josko Gvardiol, um dos esteios da Croácia neste Mundial. Desde sensivelmente a linha do meio-campo levou a melhor sobre uma. Uma, outra e mais outra vez, num momento testemunhado e partilhado nas redes sociais por quem assistia ao vivo à partida desde a bancada do Estádio Lusail.

Sortudos!