Mauricio Macri, ex-presidente da República da Argentina, está a gerar uma onda de indignação após ter-se referido à Alemanha como uma... «raça superior».

O ex-chefe de Estado, que governou a Argentina de 2015 a 2019, falava na estação televisiva «Todo Noticias» sobre as seleções candidatas à conquista do título. As possibilidades da Argentina? O futebol está muito competitivo, mas coloco a Argentina entre os cinco candidatos. Obviamente está lá o Brasil, Portugal, que tem muito bons jogadores, França, que tem bons jogadores e é a última campeã», enumerou, referindo-se depois à Mannschaft.

«E a Alemanha nunca pode ser descartada, porque é uma raça superior e vai sempre até ao fim», completou.

Esta afirmação tornou-se viral, com Mauricio Macri a ser acusado de simpatizar com o regime da Alemanha Nazi, durante o qual Adolf Hitler proclamou a raça ariana como sendo superior a todas as outras.

A declaração polémica: