Conhece aquela expressão «Mais vale uma aposta na mão do que duas a voar»? Pois, não é bem assim, mas a história de Daniel Forte poderia tê-lo deixado a ver milhares de euros a voar.

No passado mês de março, o norte-americano fez uma aposta múltipla em várias modalidades, entre as quais a vitória de França na final do Campeonato do Mundo. Com o passar do tempo, o apostador, que investiu 25 euros, foi vendo os seus palpites a saírem certeiros, até que ficou apenas a faltar o triunfo gaulês no Qatar para alcançar o prémio máximo de 527 mil euros.

Na véspera do embate entre França e Argentina, Daniel Forte decidiu retirar a aposta e ainda assim ganhar 270 mil euros. Uma atitude que se veio a revelar certeira, pois os franceses acabaram por sair derrotados pela albiceleste no desempate por grandes penalidades.

«Pensámos bastante. Conversámos muito entre família e decidimos garantir este dinheiro e mudar a nossa vida», disse o norte-americano, ao portal Bleacher Report.

Daniel Fonte ainda viveu mais uma aventura com esta aposta. A aplicação onde colocou a aposta, não estava disponível no seu estado, no Nevada e o protagonista desta história teve de percorrer quilómetros entre Las Vegas e o Arizona para receber pessoalmente o valor ganho.