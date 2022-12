Sorte? Conhecimento profundo do fenómeno? Seja o que for, a verdade é que Emmanuel Macron, presidente de França, acertou em cheio no resultado do França-Polónia e até nos autores dos golos.

«Penso que vamos ganhar 3-1. O Lewandowski vai marcar um golo, como o Mbappé e talvez o Giroud, que quer fazer história», havia dito na véspera do jogo em declarações ao jornal Parisien.

O chefe de Estado francês acertou em quase tudo: além do resultado, Lewandowski marcou o golo dos polacos, Mbappé marcou pela França e Giroud também, que fez mesmo história ao tornar-se no maior goleador da história dos Bleus, superando Thierry Henry.

Macron só falhou mesmo no autor do terceiro golo, que disse que seria um outro jogador não identificado, mas acabou por ser Mbappé, que bisou.

Será Emmanuel Macron um digno sucessor de Nostradamus, astrólogo francês do século XVI que se notabilizou pelas profecias muitas delas certeiras?