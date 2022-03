Instantes após o final do Equador-Argentina, da fase de apuramento para o Mundial 2022, um adepto invadiu o relvado e correu na direção de Lionel Messi, deixando-o visivelmente incomodado.



Jossué Garzón foi quem invadiu o relvado - é possível vê-lo a correr de uma zona atrás dos treinadores de ambas as seleções - e acabou por conseguir gravar um vídeo e tirar uma fotografia com o astro argentino.



«Messi uma foto por favor, venho desde os Estados Unidos», ouve-se Garzón dizer enquanto se agarra ao pescoço do jogador do PSG. O capitão da albiceleste não escondeu o incómodo e pediu ao adepto para parar.





Mas Jossué Garzón conseguiu o que queria: uma foto com Messi.



«Sò vives uma vez e uma vez é suficiente porque conheci o melhor jogador da história. Meu querido Lionel Messi, obrigado por todos os momentos de felicidade que me ofereceste ao longo dos anos com o teu lindo futebol. Gosto muito de ti e deste lindo desporto», escreveu nas redes sociais.

Veja o vídeo da invasão de Jossué Garzón e a sua publicação nas redes sociais: