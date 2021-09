Diz-se que os jogos acabam assim que o árbitro apita. Arturo Vidal e Richarlison não concordam e após o jogo entre o Chile e o Brasil, os dois futebolistas envolveram-se numa troca de 'mimos' nas redes sociais.



O internacional brasileiro despoletou a situação ao provocar o chileno. O avançado do Everton recuperou uma publicação do médio do Inter que prometia vingança no reencontro com a canarinha. «O bicampeão colocou-te de joelhos. Vemo-nos no Chile, mas desta vez sem ajudas.»







O facto é que não houve desforra e «La Roja» perdeu por 1-0, na última madrugada.



Arturo Vidal não se deixou ficar. O chileno recuperou a última foto de Richarlison no Instagram e colocou o emoji de um palhaço em cima da cara deste com a seguinte frase: «E esse palhaço, quem conhece?».



O próximo encontro entre ambos será, no mínimo, interessante.