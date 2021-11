Tellur Mutallimov foi expulso logo aos 21 minutos na derrota do Azerbaijão frente ao Luxemburgo, esta quinta-feira, e o cartão mostrado pelo árbitro não podia ter sido outro.

Num lance disputado com Olivier Thill, o defesa-lateral entrou de sola sobre o adversário e atingiu-o com os pitons no corpo.

Thill, como mostram as imagens, sentiu bem a entrada de que foi alvo.

Ora veja: