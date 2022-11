Não é todos os dias que se vence um dos principais candidatos ao título Mundial. Menos ainda quando se trata de uma seleção como a Arábia Saudita, 51.ª classificada do ranking, e a Argentina, 3.ª melhor do Mundo.

Mas foi isso mesmo que aconteceu no confronto entre as duas seleções, na estreia no Mundial 2022.

Após a vitória, inesperada até para os próprios sauditas que viram, inclusivamente, a família real decretar feriado nacional, quase todas as provocações dos adeptos se viraram para… Messi.

Uma das manifestações mais insólitas dos adeptos sauditas presentes no estádio foi protagonizada em direto para… o Japão.

Quando um jornalista nipónico fazia um direto, foi interrompido por vários adeptos sauditas que só queriam saber uma coisa: «onde está o Messi?».

Entre cânticos de «Messi, ciao», os fãs sauditas procuraram o astro argentino até nos bolsos do jornalista.

Hilariante.