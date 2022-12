Kun Aguero, Esteban Cambiasso, Juan Pablo Sorín, Javier Zanetti, Hernan Crespo e Gabriel Batistuta somam, entre si, mais de meia centena de internacionalizações pela Argentina, e agora contribuem como podem no apoio à albiceleste.

E o como podem é juntarem-se à «hinchada» das pampas e gritarem pela equipa de Messi e companhia desde as bancadas.

É que o sexteto estava presente no Estádio 974, em Doha, a assistir ao duelo da Argentina com a Polónia, que confirmou o apuramento argentino para os oitavos de final do Mundial 2022.

Ora, tal e qual como se fossem uma claque, os seis antigos craques foram «apanhados» a cantar efusivamente durante o encontro, como se toda a vida tivessem visto os jogos da bancada.

Ora veja: