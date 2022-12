Nusret Gokce, também conhecido por Salt Bae, o chef turco que ganhou fama por servir bifes com folhas de ouro a celebridades num restaurante no Dubai, pela forma peculiar como tempera a carne, andou pelo relvado do Estádio Lusail, no final do jogo que consagrou a Argentina como campeã do Mundo e chegou a irritar Lionel Messi.

O chef turco tirou várias selfies com os jogadores argentinos, andou com o troféu nas mãos e perseguiu Messi pelo relvado, de forma insistente, para tirar mais uma fotografioa. Gokce chegou mesmo a puxar o número 10 pelo braço e deixou Messi visivelmente irritado, mas acabou por juntar mais uma sélfie à sua «coleção».

Ora veja: