Cristiano Ronaldo não escondeu a frustração após um lance polémico no final do Sérvia-Portugal. Na sequência de uma falha de Dmitrovic, que calculou mal a trajetória do cruzamento de Nuno Mendes, o capitão da seleção nacional desviou para a baliza deserta.



Enquanto a bola se encaminhava para o fundo da baliza sérvia, o defesa Mitrovic tentou o corte de carrinho. Nas imagens televisivas, é possível ver que a bola já tinha entrado apesar da opinião contrária da equipa de arbitragem chefiada pelo holandês Danny Makkelie.



Veja;