Depois do triunfo contra a Alemanha, o Japão voltou a surpreender o Mundo ao derrotar a Espanha com reviravolta (2-1).



Apesar do encontro ter acabado às 6h da manhã em Tóquio, os nipónicos encheram as ruas e celebraram a vitória e a passagem aos oitavos de final. A polícia sentiu dificuldades em controlar o trânsito tamanha a quantidade de adeptos nas ruas.



O melhor mesmo é ver os vídeos: