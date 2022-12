A seleção de Marrocos fez história ao vencer a Espanha no Campeonato do Mundo (0-0, 3-1 nas grandes penalidades) e seguir para os quartos de final, onde irá defrontar a Portugal.

Na conferência de imprensa após o encontro, que contou com a presença do guarda-redes Yassine Bono e treinador Walid Regragui, um jornalista marroquino surpreendeu os presentes na sala ao não colocar uma questão mas fez uma declaração emocionada, em que agradece em lágrimas ao guardião do Sevilha.

Bono acabou por aplaudir o discurso do jornalista.

Portugal e Marrocos têm encontro marcado para o próximo sábado a partir das 15h00, no Estádio Al Thumama, em Doha.