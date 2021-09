Um grupo de agentes da Anvisa e da Polícia Federal aproximou-se do delegado do jogo do Brasil-Argentina e interrompeu a partida.



Aquando desse momento, Otamendi empurrou um dos agentes que entrou no relvado, convidando-o a sair. Este não gostou e empurrou o defesa do Benfica também.



O selecionador argentino, Scaloni, intrometeu-se e separou o defesa do Benfica e Acuña e o agente em causa.

A decisão radical foi justificada pelo diretor-presidente da Anvisa. «São quatro jogadores. Eles, ao chegarem em território nacional, apresentam a declaração de saúde do viajante. Neste documento não falava que eles passaram por um dos três países que estão restritos, justamente para a contenção da pandemia. Mas depois foi constatado que eles passaram pelo Reino Unido», disse Antonio Barra Torres, citado pelo Globoesporte, referindo-se a Emiliano Martínez (Aston Villa), Emiliano Buendia (Aston Villa), Giovani Lo Celso (Tottenham) e Cristian Romero (Tottenham).

«Chegamos nesse ponto porque tudo aquilo que a Anvisa orientou, desde o primeiro momento, não foi cumprido. Eles tiveram orientação para permanecer isolados para aguardar a deportação. Mas não foi cumprido. Eles deslocaram-se até ao estádio, entraram em campo, há uma sequência de incumprimentos. (...) A primeira infração foi não cumprirem o isolamento, a anterior em responder de maneira fidedigna ao questionário do viajante, e agora estão a jogar. Com mais de 500 mil mortos, no meio da pandemia, as ordens são a ser incumpridas a mando não sei de quem», completou o responsável. Segundo as autoridades, os jogadores em questão não comunicaram, na resposta ao questionário, a passagem por Inglaterra, o que foi entendido com uma violação das normas sanitárias em vigor no Brasil. Apesar disso, cita a imprensa brasileira, receberam luz verde da parte da CONMEBOL e da CBF para poderem estar no jogo.

Isto já depois de a Anvisa ter notificado a Polícia Federer por declarações falsas dos quatro atletas.

A lei brasileira determina quarentena obrigatória de 14 dias para estrangeiros que tenham estado no Reino Unido nos últimos 14 dias, o que sucedeu com os referidos jogadores que representam West Ham, Aston Villa e Tottenham.