O Argentina-Brasil foi, como sempre, quentinho.



O jogo foi disputado com uma faca entre os dentes. Apesar de uma ou outra entrada mais dura, foi Otamendi quem excedeu os limites. Durante a primeira parte, o central do Benfica estava a cobrir a bola junto à linha final e foi pressionado Raphinha, atingindo-o com o cotovelo no lábio.



O ex-Sporting e V. Guimarães ficou a sangrar e precisou de receber assistência médica. A Globo adiantou que o jogador do Leeds United precisou de ser suturado no lábio com cinco pontos no lábio.



O lance passou em claro tanto ao árbitro como o VAR. Veja: