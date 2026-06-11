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Há 46 min
«Está a vir a Shakira!» Jornalista abandona direto para pedir fotografia
Momento inusitado a poucas horas da cerimónia inaugural no Azteca
Momento inusitado a poucas horas da cerimónia inaugural no Azteca
Marcelo Benedetto, um conceituado jornalista argentino com centenas de milhares de seguidores nas redes sociais, interrompeu um direto que fazia por causa de Shakira.
O repórter da DSports falava junto ao relvado do Estádio Azteca quando explicou que Shakira estava a deslocar-se para aquela zona do estádio e, por isso, não ia perder a oportunidade de realizar um desejo.
Deixou o trabalho de «molho», trocando por breves instantes pelo lazer, e protagonizou um momento viral. E lá foi ele: saiu do plano e deslocou-se estrategicamente até ao local por onde ia passar a cantora colombiana, a quem pediu que tirasse uma fotografia.
Simpática, a estrela da música e autora do tema oficial do Mundial 2026 acedeu.
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