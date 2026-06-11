Marcelo Benedetto, um conceituado jornalista argentino com centenas de milhares de seguidores nas redes sociais, interrompeu um direto que fazia por causa de Shakira.

O repórter da DSports falava junto ao relvado do Estádio Azteca quando explicou que Shakira estava a deslocar-se para aquela zona do estádio e, por isso, não ia perder a oportunidade de realizar um desejo.

Deixou o trabalho de «molho», trocando por breves instantes pelo lazer, e protagonizou um momento viral. E lá foi ele: saiu do plano e deslocou-se estrategicamente até ao local por onde ia passar a cantora colombiana, a quem pediu que tirasse uma fotografia.

Simpática, a estrela da música e autora do tema oficial do Mundial 2026 acedeu.