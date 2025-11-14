Incrível: viagem da seleção da Bielorrússia para a Dinamarca demorou cerca de um dia

A viagem da seleção da Bielorrússia para a Dinamarca, no âmbito do jogo de qualificação para o Mundial 2026 agendado para sábado, ficou marcada por um atraso significativo, ditando que o trajeto desde Minsk até Copenhaga, com passagem pela Polónia, demorasse cerca de um dia, entre quinta-feira e esta sexta-feira.

A equipa bielorrussa arrancou de Minsk pelas 20 horas locais de quinta-feira (17 horas em Portugal Continental), com destino à capital da Polónia, Varsóvia, num autocarro fretado pela Federação Bielorrussa de Futebol (ABFF). Porém, segundo o organismo, houve um atraso na passagem pelo posto de controlo polaco, que demorou «mais de 12 horas».

«Graças aos esforços coordenados da guarda de fronteira bielorrussa, a travessia da fronteira levou uma hora e meia. Infelizmente, por razões desconhecidas, o tempo subsequente em território neutro e a passagem pelo posto de controlo polaco duraram mais de 12 horas», relatou a ABFF.

A situação levou a federação a «coordenar o reagendamento do voo fretado Varsóvia-Copenhaga, que tinha sido reservado para agilizar a logística até ao local da partida», segundo adiantou também a entidade.

A comitiva bielorrussa chegou a solo dinamarquês perto das 18 horas portuguesas e, ao final da tarde, realizaram-se o treino e a conferência de imprensa no Estádio Parken, em Copenhaga.

O Dinamarca-Bielorrússia, do grupo C de qualificação, está agendado para as 19h45 de sábado.