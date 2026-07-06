O fim da partida entre a Inglaterra e o México para os oitavos de final do Mundial ficou marcado por um momento caricato em que Harry Kane apareceu sem voz na flash-interview.

«A minha voz já foi [embora]. Foi um jogo de loucos. Tivemos de lutar e encontrar uma solução. Estive a cantar ali, mal consigo falar agora. Toda a ocasião, a equipa, tudo contra nós... e mesmo assim arranjámos uma forma [de vencer o jogo]», começou por dizer o capitão inglês.

A vencer por 3-1, os ingleses viram um penálti ser assinalado contra eles aos 66 minutos. Na tentativa de Harry Kane fazer um corte dentro da grande área, o avançado acertou no tornozelo do mexicano Brian Gutiérrez. O árbitro recorreu ao VAR e assinalou grande penalidade. Da marca dos 11 metros, o ex-Benfica Raúl Jiménez não tremeu.

«[Sobre o penálti] Eu pensava que tinha chegado primeiro à bola. Foi um daqueles dias em que o árbitro assinalou tudo contra nós», acrescentou com muito esforço de voz.

A seleção dos três leões vai jogar com a Noruega nos quartos de final e, ainda antes de abandonar o relvado do Estádio Azteca, o avançado de 32 anos teceu elogios aos adeptos presentes, com os quais conta para um jogo que se antevê duro. «Basta olhar para o que eles fizeram aqui hoje. Deram-nos um apoio incrível. Estou sem palavras, mas também estou sem voz, então...», concluiu Harry Kane.

O capitão inglês foi autor de uma assistência e de um dos três golos dos ingleses.